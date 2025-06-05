Українські військові за допомогою дрону звільнили побратимів з оточення у Донецькій області: кадри

Оточений росіянами будинок з українськими військовими на Донеччині. Фото: кадр із відео

Побратими бійців 91-го протитанкового батальйону ЗСУ опинилися в оточенні на напрямку Покровськ-Костянтинівка. Про це повідомили у пресслужбі оперативного командування «Північ».



Четверо росіян уже готувалися штурмувати будинок з українськими бійцями.



«Однак плани ворога зруйнував FPV-дрон. Замість наступу у ворога почалася паніка. Вони тікали, ховалися і розсипалися по полю. Але дрон точно уразив ціль. А касетний боєприпас уже добив тих, кому дивом вдалося вижити», – розповіли у командуванні.

Нагадаємо, що Росія збільшила використання FPV-дронів на трьох напрямках у Донецькій області.