На кордоні з Польщею виявили контейнери з ППО та боєприпасами: деталі

Поблизу українського кордону у Підкарпатському краї Польщі було виявлено контейнери з елементами систем протиповітряної оборони та боєприпасами. Про це повідомляє RMF24.



Як зазначається, якась приватна компанія мала перевезти в Україну зенітні установки. З незрозумілих поки що причин вона цього не зробила, і розмістила обладнання на складах поблизу кордону.



Оскільки озброєння не належить польській армії чи державним службам, воно мало бути поставлене на комерційній основі приватною особою української армії.



У Міністерстві оборони Польщі підтвердили, що у селі Лашки було знайдено контейнери з боєприпасами.



«Ми хотіли б повідомити вам, що контейнери з боєприпасами та зброєю, знайдені у селі Лашки у Підкарпатті, не є власністю польської армії. Відповідні служби забезпечують охорону місця та обладнання. З цього питання просимо звертатися до Міністерства внутрішніх справ та адміністрації або до окружної прокуратури в Жешуві», — йдеться у повідомленні.





Нині справою займається прокуратура. Ведеться розслідування щодо можливого неналежного поводження зі зброєю та боєприпасами.



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