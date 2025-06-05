РФ відкрила військовий центр у корпусі СНУ ім. Даля в Луганську

Студенти шикуються перед входом до колишнього СНУ ім. Даля, який окупаційна влада перетворила на «військовий учбовий центр» у Луганську.

Окупанти в Луганську перетворили колишній корпус Східноукраїнського національного університету імені Даля на військовий навчальний центр. Про це повідомляє рух опору «Жовта Стрічка».



Там, де ще десять років тому вивчали філологію і право, тепер навчають штурму траншей, метання гранат і стрільби по рухомих цілях. Центр працює під контролем Міноборони РФ і займається цілеспрямованою підготовкою молоді (до 30 років) для участі у війні.

Окупанти навчають «штурмовиків» у стрілецькому тирі, облаштованому всередині корпусу СНУ ім. Даля в Луганську.

Студентів заманюють обіцянками, що проходження навчання допоможе уникнути мобілізації. Однак, за даними опору, вже з першого дня на них чиниться психологічний тиск.



Відомо також, що в центрі працюють приїжджі психологи з Москви, які щомісяця проводять індивідуальні бесіди зі слухачами. У цих бесідах студентам навіюють, що єдиний спосіб впоратися з «вигаданими на Заході» проблемами — депресією, страхом, самотністю і невпевненістю в майбутньому — це піти на війну, заробляти гроші та вбивати.

На території колишнього університету молодь тренують кидати гранати у дерев’яних окопах просто під вікнами навчального закладу.

Нагадаємо, Пушилін наказав призивати чоловіків 18-30 років ТОТ Донеччини в армію РФ. Також раніше повідомлялося, що мілітаризація луганської молоді посилюється.