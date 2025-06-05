«Путіну треба припинити нити»: МЗС закликало РФ не скаржитися Трампу через спецоперацію «Павутина»

У МЗС зазначивши, що в РФ знову плутають причину та наслідки. Фото: Андрій Сибіга

У Міністерстві закордонних справ України нагадали главі Кремля Володимиру Путіну, що Генеральна Асамблея ООН офіційно визнала саме РФ країною, яка чинить агресію проти України. Зокрема, удари по законних військових цілях у РФ є дозволеним інструментом захисту від російської армії. У відомстві закликали російський уряд погодитись на припинення вогню, а не скиглити.



«Не може бути жодної рівності між українськими та російськими діями. Росія — агресор, який який здійснив незаконний та неспровокований напад на нашу державу. Україна — країна, що захищається від агресії. Тому російські удари є за визначенням актами агресії та терору, а українські — актами самозахисту», — йдеться в офіційній заяві.



У відомстві уточнили, що Україна неухильно дотримується норм міжнародного гуманітарного права, наносить удари по законних військових цілях та уникає цивільних жертв. Натомість Росія навпаки наносить удари здебільшого саме по цивільних і намагається максимізувати цивільні жертви.



У МЗС зазначили, що Україна ще три місяці тому погодилася на повне та безумовне припинення вогню, але Росія наполегливо відмовляється припиняти вогонь.



«Тож Путіну треба припинити скиглити про українські удари по його літаках і натомість погодитися на принаймні 30-денне припинення вогню, відмовитися від нереалістичних ультиматумів, перестати ховатися від зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським і розпочати добросовісні переговори для встановлення справедливого та сталого миру. Україна до цього готова. Лише Росія тягне час і шукає приводів продовжувати війну», — резюмували у відомстві.



Раніше ми писали, що в результаті спецоперації СБУ під назвою «Павутина» в Росії горіла стратегічна авіація. Україна атакувала літаки на чотирьох аеродромах: «Біла», «Дягілєво», «Оленья» та «Іваново». Джерела повідомили, що було вражено 40 літаків, зокрема А-50, Ту-95 і Ту-22.



Нагадаємо, 4 червня Путін та Трамп провели телефонну розмову. Глава Кремля сказав, що йому доведеться відреагувати на недавню атаку на аеродроми.



Крім того, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков під час брифінгу повідомив, що РФ враховуватиме під час переговорів той факт, що «київський режим» стає терористичним.