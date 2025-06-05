Швеція виділить 57 мільйонів доларів на військову допомогу Україні

Уряд доручив Збройним силам Швеції надати 550 мільйонів шведських крон (57 млн доларів) на підтримку НАТО в Україні. Про це повідомили у пресслужбі уряду Швеції.



«Масштаб військової підтримки Швеції — це сила. Внески до цих фондів НАТО підвищать витривалість та логістичні можливості України», — зазначив міністр оборони Пол Йонсон.



Як зазначається, 31 млн доларів буде направлено до Цільового фонду комплексної допомоги НАТО (CAP) для підтримки України. Фонд використовується для закупівлі нелетальної військової допомоги. Йдеться про медичне обладнання, транспортні засоби та продовольчі пайки.



Крім того, ще 26 млн доларів буде перераховано до Цільового фонду НАТО з надання допомоги та навчання у сфері безпеки для України (NSATU) для швидкої закупівлі товарів та послуг.



Раніше ми писали, що міністр оборони Німеччини Пісторіус та міністр оборони Умеров підписали угоду про фінансування Берліном виробництва та постачання української далекобійної зброї.