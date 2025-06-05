Росіянин прикинувся «восковою фігурою», щоб обдурити дрон ЗСУ

Окупант прикинувся «восковою фігурою»

На одному з напрямків українські військові зафіксували типовий прийом, до якого все частіше вдаються російські солдати — імітацію нерухомого тіла, відому як «тактика воскової фігури». Відео оприлюднив канал War today.



Її мета — обдурити візуальні системи безпілотників, здаватися мертвим або покинутим, щоб уникнути удару.



У знятому епізоді над полем працюють два українські безпілотники: один — розвідувальний, інший — ударний. Один із них фіксує росіянина, який застиг нерухомо. Після недовгого сканування дрон змінює вектор руху, однак невдовзі повертається, ймовірно, щоб перевірити реакцію «воскової фігури». Маневр ворога виявився невдалим — ілюзія не спрацювала: дрон ідентифікував ціль і завдав точного удару.



Українські оператори дронів зазначають, що такі трюки вже неефективні: сучасні безпілотні системи мають камери високої роздільної здатності, що дають змогу відстежувати навіть незначні рухи з точністю, яку можна порівняти з камерами смартфонів.

Нагадаємо, російський солдат спробував сховатися на дереві від українського дрона, але безпілотник ЗСУ засік його і завдав удару.