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У Курській області РФ через обстріл є жертва та постраждалі

05 червня 2025, 19:34

У Курській області РФ через обстріл є жертва та постраждалі

У Курській області є жертва та постраждалі. Фото: Олександр Хінштейн У Курській області є жертва та постраждалі. Фото: Олександр Хінштейн

Місто Рильськ Курської області 5 червня потрапило під обстріл. Стало відомо про загибель 32-річної жінки, також є постраждалі. Про це повідомив губернатор регіону Олександр Хінштейн.

За його словами, отримали поранення шестеро людей — п'ять жінок і один чоловік. Крім того, 83-річна постраждала перебуває у важкому стані.

Також через ударну хвилю пошкоджено кілька житлових будинків, вибито вікна непрацюючого хлібозаводу.



Хінштейн повідомив, що постраждала ще одна людина в селі Суха Рильського району. 48-річного чоловіка із закритою черепно-мозковою травмою, осколковими пораненнями голови, спини, лівої ноги його доправили в Курську обласну лікарню.

Раніше ми писали, що в ніч на 3 червня Міністерство оборони Росії повідомило про знищення восьми українських безпілотників, зафіксованих над різними регіонами країни та анексованим Кримом.

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