У Курській області РФ через обстріл є жертва та постраждалі

У Курській області є жертва та постраждалі. Фото: Олександр Хінштейн

Місто Рильськ Курської області 5 червня потрапило під обстріл. Стало відомо про загибель 32-річної жінки, також є постраждалі. Про це повідомив губернатор регіону Олександр Хінштейн.



За його словами, отримали поранення шестеро людей — п'ять жінок і один чоловік. Крім того, 83-річна постраждала перебуває у важкому стані.



Також через ударну хвилю пошкоджено кілька житлових будинків, вибито вікна непрацюючого хлібозаводу.





Хінштейн повідомив, що постраждала ще одна людина в селі Суха Рильського району. 48-річного чоловіка із закритою черепно-мозковою травмою, осколковими пораненнями голови, спини, лівої ноги його доправили в Курську обласну лікарню.



Раніше ми писали, що в ніч на 3 червня Міністерство оборони Росії повідомило про знищення восьми українських безпілотників, зафіксованих над різними регіонами країни та анексованим Кримом.