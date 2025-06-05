Трамп заявив, що попросив Путіна не здійснювати удар у відповідь по Україні

Трамп попросив Путіна не відповідати на удари Києва Фото: скриншот

Президент Америки Дональд Трамп попросив главу Кремля Володимира Путіна не завдавати удару у відповідь по Україні після спецоперації «Павутина». Про це він сказав під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Білому домі.



За словами американського лідера, Путін заявив, що російська армія не має вибору, «окрім як атакувати».



«І він насправді сказав мені: «У нас немає вибору, окрім як атакувати (у відповідь) у зв'язку з цим». Мені це не подобається. Я сказав: «Не робіть цього, вам слід зупинити це», — сказав Трамп.



Раніше ми писали, що в результаті спецоперації СБУ під назвою «Павутина» в Росії горіла стратегічна авіація. Україна атакувала літаки на чотирьох аеродромах : «Біла», «Дягілєво», «Оленья» та «Іваново». Джерела повідомили, що було вражено 40 літаків, зокрема А-50, Ту-95 і Ту-22.



Крім того, 4 червня відбулася телефонна розмова Трампа та Путіна. Тоді російський диктатор сказав, що йому доведеться відреагувати на недавню атаку на аеродроми.



Своєю чергою МЗС закликало Путіна не скаржитися Трампу на атаки, а зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та провести переговори.