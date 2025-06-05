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Перейшли на бік РФ. Експоліцейським повідомили про підозру в колабораціонізмі та держзраді

05 червня 2025, 22:30

Перейшли на бік РФ. Експоліцейським повідомили про підозру в колабораціонізмі та держзраді

Колишнім правохорцям повідомлено про підозру у колабораціонізмі. Фото: ДБР Колишнім правохорцям повідомлено про підозру у колабораціонізмі. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом заступникам так званої «поліції МВС ДНР». Обидва беруть активну участь у пропагандистських заходах окупантів, підтримують політику РФ та працюють на російський режим. Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Як зазначається, один із підозрюваних звільнився з МВС України у 2013 році у званні полковника та повернувся до Донецька. Там він працевлаштувався до «МВС ДНР», а у 2023 році отримав звання «генерал-майор поліції» та став «заступником начальника поліції МВС ДНР з оперативної діяльності». За службу окупанти нагородили його «орденом мужества».

Що стосується другого, то він був звільнений з МВС України у 2014 році за порушення дисципліни. Він також залишився у тимчасово окупованому Донецьку, де пішов служити до так званого «МВС ДНР». Там він також обійняв посаду «заступника начальника поліції МВС ДНР».



Їх підозрюють у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України), одному з фігурантів також інкримінується державна зрада (ч. 1 ст. 111 КК України).

Якщо їх провину доведуть, то вони проведуть 15 років за ґратами.

Раніше ми писали, що 4 червня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду змінив запобіжний захід голові Антимонопольного комітету України та екс-начальнику Донецької обласної військової адміністрації Павлу Кириленко.

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