На окупованій Луганщині ув’язнили трьох підлітків — їх звинувачують у підготовці терактів у школі

На окупованій території Луганської області члени угруповання «ЛНР» звинуватили трьох підлітків у підготовці терактів.



Стверджується, що підлітки, які мають «складні відносини з однолітками, вступили до складу міжнародної терористичної організації, забороненої в РФ». Нібито в закритому телеграм-каналі вони обговорювали плани атак і поширювали контент, який «знімає моральну заборону насильства та вбивства». Також у листуванні знайшли докладні інструкції щодо виготовлення вибухівки, зброї, а також проведення терактів та приховання слідів злочинів.



Під час обшуку в одного з юнаків знайшли саморобну вогнепальну зброю, список потенційних жертв та детальний план підготовки нападу.



«Слідство» заявляє, що місцевим «силовикам» вдалося запобігти можливим атакам на навчальні заклади та релігійний об'єкт.



Трьох неповнолітніх ув'язнили.

У тимчасово окупованому Донецьку у травні відбулася так звана «стратегічна сесія» пропагандистського проєкту «Старший брат». У рамках цього проєкту угруповання «ДНР» працює «зі важкими підлітками». Як повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України, захід використовується як інструмент примусу підлітків до праці під виглядом «трудотерапії» — фактично це примусова робота «на благо батьківщини» або «для фронту».