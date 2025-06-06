Троє рятувальників загинули під час ліквідації ударів РФ у Києві

Рятувальники під час роботи. Фото: ДСНС

У Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинули троє рятувальників ДСНС. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.



За його словами, вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Дев'ять рятувальників дістали поранення, частина з них — у важкому стані. Лікарі борються за їхні життя.



«Чорний ранок 6 червня для всієї нашої родини. Сьогодні ми втратили трьох побратимів — і це досі неможливо усвідомити. Під час ліквідації наслідків російської атаки в Солом'янському районі сталися вибухи, які забрали життя пожежників Павла Єзгора, Данила Скадіна, Андрія Ременного», — йдеться у повідомленні Головного управління ДСНС України у м. Києві.







Крім того, п'ятеро рятувальників травмовані під час гасіння пожежі в Тернопільській області. Усім їм надається медична допомога.



«Низький уклін нашим загиблим героям без зброї. Мужнім, вірним Присязі, відданим справі порятунку», - наголосив Клименко.



За попередніми даними, внаслідок російської атаки по всій країні загинули троє людей, ще близько 40 отримали поранення.

Нагадаємо, вночі 6 червня російські війська із РСЗВ обстріляли центр міста Слов'янськ Донецької області.