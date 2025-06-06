Росія вночі ракетами та «шахедами» атакувала Україну. Що відомо про наслідки масованого удару

Наслідки масованої атаки у Тернопільській області Фото: ДСНС

Вночі 6 червня Росія дронами-камікадзе «Шахед», крилатими та балістичними ракетами атакувала Україну. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



Були зафіксовані пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та «калібрів» з акваторії Чорного моря. Тривога була по всій Україні. Під ударами знаходилися Київ та кілька областей.

Київ

У пресслужбі Київської міської військової адміністрації повідомили, що російські війська атакували Солом'янський, Дарницький, Голосіївський, Деснянський, Шевченківський та Дніпровський райони столиці.



Пошкоджені колії метрополітену між станціями «Дарниця» та «Лівобережна», житлові будинки, заклад соціальної сфери, навчальний заклад та три автомобілі. Значно пошкоджені АЗС. Виникли пожежі в ангарі на площі близько 500 квадратних метрів, на об'єкті цивільної інфраструктури та на 11 поверсі 16-поверхового будинку. З багатоповерхівки врятували три людини.



Мер Києва Віталій Кличко розповів, що в результаті атаки загинули чотири людини, ще 20 – отримали поранення, 16 з них доставили до лікарень.



Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що у Києві під час ліквідації наслідків ударів загинули три рятувальники.



Ще дев'ять бійців ДСНС отримали поранення. Серед них є «важкі», лікарі борються за життя рятувальників.



Оновлено 11:55. У пресслужбі ДСНС України повідомили, що кількість поранених зросла до 23 людей, серед них 14 рятувальників.

Київська область

Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник розповів, що у Бучанському, Броварському та Бориспільському районах пошкоджені приватні будинки.



У пресслужбі «Укрзалізниці» повідомили, що в області пошкоджені залізничні колії.

Чернігів

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив, що у Чернігові пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, підприємство та об'єкти інфраструктури.



Частина мешканців міста залишилася без світла.



Внаслідок атаки чотири людини отримали поранення. Під завалами можуть знаходитися люди. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Тернопіль

Голова Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода повідомив, що у Тернополі пошкоджена промислова інфраструктура місцевих підприємств.



У місті зафіксували перевищення максимально допустимої концентрації вмісту деяких шкідливих речовин. Спеціалісти рекомендують жителям Тернополя, особливо дітям, утриматися від перебування на вулиці. Людей просять не відчиняти вікна.



Внаслідок обстрілу постраждали 10 людей, серед них п'ять рятувальників.



Мер Тернополя Сергій Надал розповів, що частина міста залишилася без світла.

Луцьк

Голова Луцької обласної військової адміністрації Іван Рудницький повідомив, що у Луцьку зафіксували влучання у багатоквартирний будинок.



Багатоповерхівка частково зруйнована. Людей евакуювали.



Мер Луцька Ігор Поліщук розповів, що у місті також пошкоджені інші багатоповерхові та приватні будинки, комерційні об'єкти, навчальні заклади, будівля державної установи та автомобілі.



У пресслужбі ДСНС у Волинській області повідомили, що внаслідок атаки поранені 15 людей.

Полтавська область

Виконувач обов'язків голови Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут повідомив, що у Кременчуцькому районі пошкоджені адміністративні будівлі, склади кількох підприємств, кафе та приватний будинок.



Виникли пожежі. Постраждали три людини.

Львівська область

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розповів, що у Дрогобицькому районі пошкоджений промисловий об'єкт.

Нагадаємо, що вночі 6 червня армія РФ з РСЗВ вдарила по центру міста Слов'янськ на Донеччині, внаслідок чого пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки.