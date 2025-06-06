Масований удар по Україні: понад 400 дронів та 40 ракет

Результат удару РФ. Фото: ДСНС Тернопільської області

Минулої ночі Росія завдала масштабного удару по українських містах. Атака торкнулася Волинської, Львівської, Тернопільської, Київської, Сумської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської та Чернігівської областей. За повідомленнями, удар був спрямований як по об'єктах інфраструктури, так і по цивільних районах, повідомив президент України Володимир Зеленський.



Частину випущених ракет і безпілотників удалося збити силам ППО, проте не всі — унаслідок атаки зафіксовано численні руйнування і жертви.







Загалом, за його словами, було випущено понад 400 дронів і понад 40 ракет, включно з балістичними. Постраждали щонайменше 49 осіб, їхня кількість може зрости, оскільки постраждалі продовжують звертатися по медичну допомогу.



Наразі відомо про трьох загиблих — це співробітники ДСНС, які перебували на чергуванні. На місцях продовжують працювати рятувальники, ліквідовуючи наслідки ударів і розбираючи завали. Усі пошкодження, як зазначив Зеленський, буде відновлено.

Результат удару РФ.

Президент підкреслив, що Росія з початку повномасштабної війни систематично завдає ударів по українських містах і селах, намагаючись знищити саме життя. Він закликав США, Європу та світову спільноту посилити тиск на РФ: «Якщо хтось не тисне й дає війні ще час забирати життя — це співучасть і відповідальність. Потрібно діяти рішуче».