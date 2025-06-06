ЗСУ атакували аеродроми «Енгельс» та «Дягілєво»: тепер там пожежі і вибухи

У ніч проти 6 червня Сили оборони України атакували ключові військові об'єкти РФ, в тому числі аеродроми, на яких базується російська авіація, залучена до ударів по українській території.



Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, був уражений аеродром «Енгельс» у Саратовській області, де після нещодавньої операції СБУ продовжує розміщуватись російська стратегічна авіація. Крім того, атаковано аеродром «Дягілєво» в Рязанській області — пункт базування повітряних заправників та винищувачів супроводу, які забезпечують ракетні обстріли України. Також із цього аеродрому здійснюють вильоти російські стратегічні бомбардувальники.



На території Саратовської області зафіксовано численні влучення щонайменше в три резервуари з пально-мастильними матеріалами, що призвело до пожежі та сильного задимлення. Окупантам не вдалося локалізувати спалах, у районі лунали десятки вибухів. Інформація про наслідки уточнюється.



За аеродромом «Дягілєво» також завдано вогневої поразки. У Рязанській області спостерігалася активність російських систем ППО, є дані про пожежу в районі удару. Втрати ворога уточнюються.



Додатково ЗСУ атакували логістичний пункт 30-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії РФ в районі Кульбаки Курської області. Уточнюється масштаб завданих збитків.



В операції було залучено підрозділи ЗСУ та Головне управління розвідки Міноборони України в координації з іншими компонентами Сил оборони.



«Удари по військовій інфраструктурі продовжуватимуться до повного припинення збройної агресії РФ проти України», — заявили в Генштабі.

Раніше ми писали, що в результаті спецоперації СБУ під назвою «Павутина» в Росії горіла стратегічна авіація. Україна атакувала літаки на чотирьох аеродромах: «Біла», «Дягілєво», «Оленья» та «Іваново». Джерела повідомили, що було вражено 40 літаків, зокрема А-50, Ту-95 і Ту-22.



Раніше Путін погрожував новими ударами по Україні. Також глава Кремля засумнівався у можливості проведення зустрічі з українською стороною на найвищому рівні та тимчасового припинення бойових дій. Причиною він назвав вибухи, що почастішали, на території РФ, які він вважає українськими «терактами».