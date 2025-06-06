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Україна збила 90% цілей: 406 із 452 повітряних об'єктів

06 червня 2025, 11:44

Україна збила 90% цілей: 406 із 452 повітряних об'єктів

ППО України. Фото: ПС ЗСУ ППО України. Фото: ПС ЗСУ

Канал моніторингу ворожої авіації Monitor повідомив, що в ніч на 6 червня 2025 року Силами оборони України було знищено 406 російських цілей.

Зокрема:

  • 199 із 407 ударних та імітаційних БпЛА типів «Шахед-Герань», «Гербера» та інших;
  • 4 із 6 балістичних ракет 9М723 ОТРК «Іскандер-М» / KN-23;
  • 30 із 36 крилатих ракет Х-101;
  • 2 із 2 крилатих ракет 9М727/729 «Іскандер-К»;
  • 0 із 1 протирадіолокаційної ракети Х-31П.

Окрім цього, 169 безпілотників різних типів були втрачено локально — вони впали внаслідок активної роботи українських засобів радіоелектронної боротьби, конструктивних дефектів, помилок ПЗ або вичерпання пального.

Загалом було нейтралізовано:

  • 368 безпілотників — це 90,4% від запущених;
  • 406 із 452 повітряних засобів ураження — ефективність ППО склала 89,8%.

У Повітряних силах підтвердили збиття ворожих цілей і зафіксували влучання засобів повітряного нападу противника в 13 локаціях, а також падіння збитих об'єктів (уламків) — у 19 локаціях.

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