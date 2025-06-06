Україна збила 90% цілей: 406 із 452 повітряних об'єктів

Канал моніторингу ворожої авіації Monitor повідомив, що в ніч на 6 червня 2025 року Силами оборони України було знищено 406 російських цілей.
Зокрема:
Окрім цього, 169 безпілотників різних типів були втрачено локально — вони впали внаслідок активної роботи українських засобів радіоелектронної боротьби, конструктивних дефектів, помилок ПЗ або вичерпання пального.
Загалом було нейтралізовано:
У Повітряних силах підтвердили збиття ворожих цілей і зафіксували влучання засобів повітряного нападу противника в 13 локаціях, а також падіння збитих об'єктів (уламків) — у 19 локаціях.
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