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Атлети збірної України потрапили під обстріл РФ у Луцьку

06 червня 2025, 12:20

Атлети збірної України потрапили під обстріл РФ у Луцьку

РФ атакувала готель «Мотор» у Луцьку, де на момент удару були легкоатлети збірної України. Фото: кадр із відео. РФ атакувала готель «Мотор» у Луцьку, де на момент удару були легкоатлети збірної України. Фото: кадр із відео.

Національний олімпійський комітет України повідомив, що в ніч на 6 червня внаслідок масованої атаки з боку Російської Федерації по Луцьку постраждав готель, у якому мешкали спортсмени національної збірної з легкої атлетики.

За інформацією НОК, Росія випустила по місту шість ракет і п’ятнадцять ударних дронів типу «Шахед». Удари припали на центр міста та житлові райони. Одним з об’єктів, що зазнав пошкоджень, став готель «Мотор», де на момент атаки перебували легкоатлети збірної України, які приїхали для участі в командному чемпіонаті України.

РФ атакувала готель «Мотор» у Луцьку, де на момент удару були легкоатлети збірної України. Фото: кадр із відео.

На щастя, серед спортсменів немає загиблих чи поранених. НОК України знову звернувся до міжнародної спортивної спільноти із закликом не заплющувати очі на злочини Росії та щоденні обстріли українських міст.

«Україна послідовно наполягає: допоки російські війська за підтримки білоруського режиму ведуть злочинну війну проти українського народу, російським і білоруським спортсменам має бути заборонено брати участь у будь-яких міжнародних змаганнях — навіть у нейтральному статусі», — наголосили в НОК.

Раніше вночі 6 червня Росія дронами-камікадзе «Шахед», крилатими та балістичними ракетами атакувала Україну.

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