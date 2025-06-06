У Бурятії вбито волонтерку «Лізи Алерт», яка допомагала російським військовим в окупованому Маріуполі

Марія Лубсанова

У Бурятії (РФ) заявили про загибель Марії Лубсанової — волонтерки пошукового загону «Ліза Алерт» та учасниці так званих гуманітарних місій у зоні бойових дій. Як повідомляє російське агентство «РИА Новости», із посиланням на джерело в силових структурах, її вбив колишній чоловік, охоплений нападом ревнощів.



Інцидент розпочався днем у центрі селища Ключі. За словами очевидців, між колишнім подружжям спалахнув конфлікт. Марія кликала на допомогу, але ніхто з перехожих не втрутився.



Пізніше чоловік вивіз її до лісу, де напав із ножем. Жінка померла на місці від отриманих ран. Після вбивства колишній чоловік наклав на себе руки.



Марія Лубсанова допомагала шукати зниклих, їздила з російськими військовими до окупованих міст України, у тому числі до Маріуполя.

Чим займається «ЛізаАлерт»?

«Ліза Алерт» — це добровольчий пошуково-рятувальний загін, створений у жовтні 2010 року в Росії. Організація займається пошуком зниклих безвісти людей різного віку, як у природному, так і в міському середовищі, тобто її місія заявлена як пошук цивільних. Проте на цей час організація активно залучена у воєнних процесах Росії. Волонтери співпрацюють з окупаційними військами та надають їм допомогу на території України.



За даними російських ЗМІ, у 2022 році федеральне керівництво «ЛізаАлерт» заборонило членам загону висловлюватися на підтримку або проти спеціальної військової операції, щоб зберегти нейтралітет та уникнути політизації діяльності. Це рішення призвело до розбіжностей у деяких регіональних відділеннях. Наприклад, представники загонів у Ямало-Ненецькому автономному окрузі та Башкортостані, не погодившись із нейтральною позицією, вийшли зі складу «ЛізаАлерт» та продовжили роботу під іншими назвами.

У лютому 2025 року в Донецьку було вбито генерального директора донецького притулку для собак «ПіФ» Вікторію Васильєву.