ЗСУ просунулися у Запорізькій області – ISW

Ситуація у Запорізькій області. Фото: карта ISW

Українські війська нещодавно просунулися на Гуляйпільському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 5 червня, свідчать про те, що ЗСУ нещодавно просунулися на південний захід від села Мирне.



Згідно з ранковими даними Генштабу ЗСУ, на Гуляйпільському напрямку за минулу добу російські війська вісім разів безуспішно намагалися прорвати українську оборону поблизу сіл Малинівка та Новозлатопіль.

Нагадаємо, що російські війська окупували два села у Донецькій області.