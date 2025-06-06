Безпілотники вночі атакували аеропорт «Брянськ»: знищений бойовий гелікоптер Мі-8, пошкоджений – Мі-35

Наслідки удару по аеропорту «Брянськ». Фото: ASTRA

У ніч з 5 на 6 червня українські безпілотники атакували «Міжнародний аеропорт Брянськ» у селі Октябрське під Брянськом РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA з посиланням на джерела у спецслужбах України та МНС РФ.



На відео з місця було чутно вторинні вибухи після атаки. Внаслідок влучань повністю згорів бойовий гелікоптер Мі-8, відбулася детонація його БК. Також частково пошкоджений гелікоптер Мі-35. Пошкоджені адміністративна будівля аеропорту та будівля рятувальної служби.

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися у Запорізькій області.