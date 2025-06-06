З Краматорського району евакуювали родину з дітьми

З Олексієво-Дружківки виїхали із дітьми на захід України. Фото: Дружківська МВА

З селища Олексієво-Дружківки Краматорського району Донецької області було евакуйовано родину з дітьми. Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.



«Ще одна сім'я з дітьми отримала підтримку та змогла виїхати з Олексієво-Дружківки до Хмельницької області», — йдеться у повідомленні.



Жителям Олексієво-Дружківки було надано кваліфіковану соціальну підтримку у шелтері Павлограда Дніпропетровської області. Волонтери БО МБФ «Все поряд» та благодійного фонду «Карітас Маріуполь» у рамках проєкту «Дорога життя» допомогли сім'ї.





Раніше ми писали, що з Дружківської та Шахівської громад Донецької області евакуювала 161 дитина.