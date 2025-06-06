Російські війська знайшли слабке місце на Новопавлівському напрямку – DeepState

Ситуація у селах Федорівка та Комар на Донеччині. Фото: карта DeepState

Війська Росії просунулися у селі Федорівка та до села Комар Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



У процесі багаторазових спроб просунутися поблизу села Дніпроенергія у бік села Веселе окупанти знайшли слабке місце на схід від Дніпроенергії та групами піхоти по посадках просуваються у бік Федорівки та Комара.



«Федорівку противник рівняє з землею численними обстрілами й чинить тиск піхотою, яка перевершує в кількості нашу. Ще уточнюється остаточне перебування ворога у селі, адже він засвітився на фермі на північних околицях, а через хаос в обстановці на місцях важко зрозуміти ситуацію до кінця. Так само росіяни дістаються до Комара, де вже фіксуються в різних точках села, але з ураженнями противника там краще. Тож там вдається їх стримувати успішніше. Але через те, що у них з'явилася можливість, вони однозначно чинитимуть тиск на села», – зазначили у DeepState.

Нагадаємо, що російській армії залишається трохи більше двох кілометрів до кордону Донецької та Дніпропетровської областей.