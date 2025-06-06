Губернатор Бєлгородської області потрапив під обстріл

Гладков потрапив під обстріл. Фото: В`ячеслав Гладков

У п'ятницю, 6 червня, губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив, що потрапив під обстріл БПЛА, коли приїхав до суду в Бєлгороді. Про це він повідомив телеграм.



Як відомо, будівлю Жовтневого районного суду атакували безпілотники. Поки Гладков знаходився всередині будівлі, було завдано ще одного удару за допомогою дрона. Губернатор не постраждав.



Водій автомобіля, який у цей момент проїжджав поряд, отримав поранення. Чоловіка з баротравмою медики доправили до лікарні.



Крім того, вибиті вікна та пошкоджено фасад.



Довідка



В'ячеслав Гладков з 2021 року обіймає посаду губернатора Бєлгородської області. На виборах губернатора висувався від «Єдиної Росії» та переміг, набравши 78,79% голосів. З дружиною Мариною виховує 4 дітей.



Раніше ми писали, що місто Рильськ Курської області 5 червня потрапило під обстріл. Стало відомо про загибель 32-річної жінки, яка також постраждала.