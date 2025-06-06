В окупованому Луганську евакуювали дитсадки та ТЦ через неправдиві повідомлення про мінування

В окупованому Луганську вдень 6 червня помилково замінували кілька дитячих дошкільних навчальних закладів та торгових центрів. З дитячих садків та торгових центрів «Південноград», «Кристал», «МегаСтарПлаза» евакуювали людей після телефонних повідомлень від анонімів.



В окупаційній адміністрації «ЛНР» заявили, що «силовики» перевірили будинки та з'ясували, що вибухівки там немає.



Наразі розшукують людей, які дзвонили. Так зване законодавство ЛНР передбачає кримінальну відповідальність за подібні інциденти.

Раніше на окупованій території Луганської області члени угруповання «ЛНР» звинуватили трьох підлітків у підготовці терактів.