Суд заочно засудив двох колаборантів із Луганщини до 10 років ув`язнення

До 10 років ув'язнення заочно засудили двох колаборантів. Фото: СБУ

До 10 років ув'язнення заочно засуджено колаборантів, які очолили окупаційні установи на Луганщині. Їх визнали винними у колабораціоністській діяльності «за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України» та засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Про це повідомляє СБУ.



За даними українських спецслужб, один із засуджених очолює багатофункціональний центр надання державних та муніципальних послуг у місті Брянка.



Мережа таких центрів створена окупантами в захоплених містах для втягування місцевого населення в російську правову систему і, перш за все, для проведення примусової паспортизації.



До 2014 року зловмисник працював в українських правоохоронних органах, але змінив присязі та приєднався до незаконного «МВС ЛНР». У Брянківському міськвідділі окупаційної поліції він дослужився до керівної посади.



Крім того, винесено вирок мешканці Сіверськодонецького району, яка до широкомасштабного вторгнення була поштаркою, а на початку 2023 року почала працювати в окупаційній адміністрації Лисичанська у так званому відділі життєзабезпечення Вовчоярівки, Лоскутівки, Рай-Олександрівки.



Раніше ми писали, що Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом заступникам так званої поліції МВС ДНР. Обидва беруть активну участь у пропагандистських заходах окупантів, підтримують політику РФ і працюють на російський режим.