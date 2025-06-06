РФ обстріляла кілька населених пунктів Донеччини: є жертва та постраждалі

Російська армія 6 червня атакувала декілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак одна людина загинула, ще вісім цивільних — отримали поранення. Про це повідомила прессекретар прокуратури Донецької області Анастасія Мєдвєдєва, повідомляє «Суспільне. Донбас».



Під удар потрапили села Комар, селище Новий Донбас та міста — Мирноград та Костянтинівка.



«О 06:30 російські війська атакували село Комар Волноваського району. Попередньо вони використовували реактивну систему залпового вогню «Смерч». Внаслідок цього отримав тяжкі травми 48-річний чоловік», - зазначила вона.



За її словами, о 07:10 росіяни вдарили по селищу Новий Донбас. Постраждав 54-річний чоловік, його госпіталізували до лікарні у тяжкому стані.



Крім того, армія РФ двічі обстріляла Мирноград. Під час атаки загинув 59-річний чоловік, отримали поранення п'ятеро людей. У них діагностували мінно-вибухові травми та осколкові поранення.



Також загарбники скинули фугасну авіабомбу ФАБ-250 на Костянтинівку. Постраждала пенсіонерка.



Раніше ми писали, що за 5 червня росіяни поранили шістьох мешканців Донецької області.