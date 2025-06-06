На Одещині вибухнув автомобіль, загинув чоловік

На Одещині вибухнув автомобіль 6 червня. Внаслідок цього одна людина загинула. Про це повідомляє пресслужба поліції.
Інцидент стався у Березівському районі.
«Відомо про загибель однієї людини. Інформація про постраждалих уточнюється», — йдеться у повідомленні.
На місце події направлено слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції, криміналістичну лабораторію та слідчих слідчого управління обласної поліції.
Раніше ми писали, що потужний вибух пролунав на газонакопичувальній станції в окупованому Єнакієвому Донецької області.
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