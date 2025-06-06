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Влада РФ продовжує заперечувати провину за викрадення українських дітей

06 червня 2025, 19:57

Влада РФ продовжує заперечувати провину за викрадення українських дітей

Захарова заперечує факт викрадення українських дітей. Фото: ТАРС Захарова заперечує факт викрадення українських дітей. Фото: ТАРС

Російська влада незаконно викрадає українських дітей і віддає їх на усиновлення у РФ. Проте речник МЗС Росії Марія Захарова заперечує цей факт. Про це повідомляє прокремлівське видання «ТАСС».

Крім того, за її словами, ця тема не повинна бути обговорена під час переговорів.

«Жодних заяв про визнання українських дітей немає, саме це має бути відправною точкою в обговоренні дитячої теми у російсько-українських контактах», — зазначила вона.

22 травня із тимчасово окупованих територій вдалося евакуювати ще 9 українських дітей.

На початку травня з території, що тимчасово контролюється Росією, вдалося повернути ще шістьох українських дітей. Наприкінці березня п'ятеро українських дітей повернули додому та возз'єдналися зі своїми сім'ями.

На початку травня Україні вдалося повернути додому дев'ятьох дітей із тимчасово окупованих територій.

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Марія Захарова
@novosti.dn.ua

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