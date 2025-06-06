Масований удар по Україні: постраждали 80 людей, загинули рятувальники

Росіяни атакували Україну. Фото: ДСНС

Внаслідок російських атак на українські міста 6 червня отримали поранення 80 людей. Також є загиблі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Весь день тривали рятувальні роботи, аварійні роботи у різних наших регіонах та містах. Тернопіль, Луцьк, Київ та область, Полтавщина, Хмельницька область, Львівщина, Чернігівщина, Одеська область, Сумщина», — зазначив він.



Станом на сьогодні відомо про чотирьох загиблих — у Києві та Луцьку. Під завалами можуть бути ще люди.



Зеленський уточнив, що загиблі в Києві — це рятувальники, які прибули на місце після першого удару, були вбиті повторним російським ударом. Данило Скадін, Андрій Ременний та Павло Єзгор — пожежники-рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини.



Раніше ми писали, що Росія 6 червня завдала масштабного удару по українських містах. Атака торкнулася Волинської, Львівської, Тернопільської, Київської, Сумської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської та Чернігівської областей. Удар був спрямований як по об'єктах інфраструктури, так і цивільних районів.