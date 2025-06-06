В Україні запровадили одноразову виплату для дітей: хто отримає

Дітям, повернутим із окупації або після депортації, виплачуватимуть допомогу. Фото: Freepik

В Україні виділятимуть одноразову допомогу дитині, яка повернулася на підконтрольну територію України після депортації, примусового переміщення або з тимчасово окупованих територій. Йдеться про 50 тис. гривень. Про це повідомили у пресслужбі Мінсоцполітики.



Ці кошти дозволять батькам чи іншому законному представнику створити належні умови для реінтеграції та адаптації дитини на підконтрольній території України.



Як отримати допомогу



Законний представник дитини має звернутися до Державної служби України у справах дітей. Ця допомога не враховуватиметься при обчисленні середньомісячного сукупного доходу сім'ї для призначення всіх видів державної соціальної допомоги та житлових субсидій.



Раніше ми писали, що з тимчасово окупованих територій вдалося евакуювати ще 9 українських дітей.