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Зеленський та Трамп зможуть найближчим часом зустрітися

06 червня 2025, 22:30

Зеленський та Трамп зможуть найближчим часом зустрітися

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, що має намір організувати зустріч Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом на полях саміту Групи семи 15-17 червня. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

«Наш візит був підготовкою, зокрема, я думаю, що зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Трампом на полях зустрічі G7 у Канаді, яка відбудеться вже через 10 днів. Це був один із важливих кроків підготовки цієї розмови», — розповів Єрмак.

За його словами, українська делегація провела переговори з низкою сенаторів, включно з керівниками основних комітетів Сенату і Палати представників Конгресу США.

Глава ОП уточнив, що Україна прагне повної ясності своєї позиції на міжнародній арені. Крім того, у Білому домі існує чітке розуміння необхідності продовження підтримки України.

Нагадаємо, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що мова про прямі переговори глави Кремля Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом щодо врегулювання війни може йти лише після досягнення результатів на переговорах делегацій Росії та України.

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