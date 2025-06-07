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Російські війська захопили Кіндратівку та Олексіївку на Сумщині — DeepState

07 червня 2025, 08:58

Російські війська захопили Кіндратівку та Олексіївку на Сумщині — DeepState

Російські війська захопили Кіндратівку та Олексіївку на Сумщині — DeepState

Противник посилює тиск: артобстріли, авіанальоти продовжуються. Захоплено два населені пункти.

Російські війська в ніч на 7 червня зайняли населені пункти Кіндратівку та Олексіївку в Сумській області, а також просунулися в районі Біловодів, Локні та Садків. Про це повідомили аналітики DeepState.

Генштаб ЗСУ також повідомляє, що за минулу добу на Курському напрямку зафіксовано 39 бойових зіткнень.

Противник здійснив 161 артилерійський обстріл, включаючи чотири з використанням реактивних систем залпового вогню. Також було завдано сім авіаударів, під час яких скинуто 15 керованих авіабомб, констатує Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що війська Росії просунулися в селі Федорівка та до села Комар у Донецькій області.

ТЕГИ

Місця
Донецька область Сумська область Комар Олексіївка Федорівка Біловоди Кіндратівка Локні Садки
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