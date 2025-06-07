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Покровськ та Мирноград: нові жертви обстрілів у Донецькій області

07 червня 2025, 09:44

Покровськ та Мирноград: нові жертви обстрілів у Донецькій області

Покровськ та Мирноград: нові жертви обстрілів у Донецькій області

Обстріли Покровська та Мирнограда продовжуються на тлі запеклих боїв на цьому напрямку. Про жертви повідомляє місцева влада.

За даними голови Донецької обласної державної адміністрації та начальника обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, 6 червня російські війська вбили двох мирних жителів у Донецькій області – у Покровську та Мирнограді.

Крім того, минулої доби ще дев'ятеро людей у регіоні отримали поранення.

У повідомленні також наголошується, що загальна статистика жертв не включає дані щодо Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про одного мертвого в результаті удару по Мирнограду. Російська армія, крім Покровська та Мирнограда атакувала село Комар, селище Новий Донбас та місто Костянтинівка.

ТЕГИ

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Донецька область Покровськ Мирноград
@novosti.dn.ua

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