Під Пологами помічені нові САУ та танки: Андрющенко про підготовку до наступу

Росіяни посилюють позиції у Маріуполі, військова техніка рухається до Розівки Запорізької області.



Зафіксовано перекидання військової техніки та живої сили з Донецького напрямку у бік Розівки та Пологів (Запорізька область). Про це повідомив голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.



«Зокрема мінімум нових 5 САУ (на вигляд - свіже вироблених), кілька танків різних модифікацій у районі с. Касянівка, на північ від Маріуполя по трасі "Маріуполь—Волноваха—Донецьк"», — зазначив експерт.



Паралельно відзначається чергове збільшення присутності підрозділів Росгвардії, розміщених біля ММК імені Ілліча.



«Все це вкотре доводить дофінальну стадію підготовки до початку наступальних дій у Запоріжжі за ділянкою Пологівсько-Розівської зони», — наголосив Андрющенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія активізувала перекидання військової техніки у напрямку Запорізької області.



У ніч на 4 червня було помічено колону з 40 одиниць техніки — вантажівки та тягачі, що рухалися на високій швидкості без увімкнених фар через Маріуполь у бік Запоріжжя.