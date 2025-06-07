«Ураган», дрони та авіабомби: на Донеччині загинули мирні жителі

Двоє людей загинули, ще дев'ять отримали поранення, 74 об'єкти зруйновані внаслідок російських обстрілів Донеччини.

Про це повідомило Головне управління Нацполіції у Донецькій області.



Минулої доби поліція зафіксувала 3 519 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Пошкодження отримали 74 цивільні об'єкти, у тому числі 48 житлових будинків.



Війська РФ нанесли вогонь по 22 населеним пунктам: міста Білицьке, Дружківка, Костянтинівка, Лиман, Мирноград, Покровськ, Родинське, Сіверськ, Слов'янськ, а також села Громова Балка, Довга Балка, Іванопілля, Кондратівка, Комар, Миколайпілля, Неліпівка, Сергіївка, Степанівка та Шандриголово.



Мирноград зазнав шести атак — авіаударів, ударів дронів та артилерії. Пошкоджено 12 багатоквартирних будинків та приватний будинок. «Росіяни вбили одного мирного жителя, ще п'ятеро отримали поранення», — йдеться у повідомленні.



У селі Комар Волноваського району окупанти обстріляли житловий сектор із РСЗВ «Ураган» — загинув мирний житель.



У Костянтинівці постраждала одна людина. Місто за добу пережило дев'ять обстрілів, з них три — бомбові. Пошкоджено один багатоквартирний та 13 приватних будинків, а також автомобіль.



Поранення також зафіксовано у Покровську , Сіверську та Новому Донбасі — по одному потерпілому у кожному з населених пунктів.



Внаслідок атаки на Білицьке пошкоджено багатоквартирний будинок.



У Родинському постраждали приватний будинок, торговий павільйон та цивільний автомобіль.



Слов'янськ було обстріляно з РСЗВ «Торнадо-С» — пошкоджено 8 багатоквартирних будинків, навчальний заклад та 7 цивільних автомобілів.



У Рубцях через попадання авіабомби КАБ-250 зруйновано приватний будинок та три господарські будівлі.



У Громовій Балці Олександрівської громади дрони пошкодили 4 приватні будинки та гараж.

У Сергіївці Андріївської громади — 2 приватні будинки, господарська споруда та автомобіль.



У Дружківці безпілотник потрапив на підприємство, у Кондратівці — у цивільний автомобіль. Постраждалих немає. У Миколайпіллі пошкоджено два приватні будинки.



Крім того, вже після опівночі, 7 червня, російські сили атакували шість населених пунктів: Дружківку, Родинське, Золоті Ставки, Михайлівку, Новостепанівку та Староварварівку. Інформації щодо постраждалих не надходило. Пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків.

ФОТО: Результати обстрілів по населених пунктах Донеччини. Джерело: ГУ Нацполіції у Донецькій області

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (військові злочини) Кримінального кодексу України, повідомили у відомстві.

Нагадаємо, вчора, 6 червня, під удар потрапили села Комар, селище Новий Донбас та міста — Мирноград та Костянтинівка на Донеччині.