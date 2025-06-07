Українські сили збили російський Су-35 у небі над Курською областю

У той час як Росія безперервно б'є по мирних жителях та цивільних об'єктах на Донеччині , ЗСУ знищує російську авіацію на території супротивника. Сили оборони України провели успішну операцію — знищено багатоцільовий Су-35 над Курськом. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.



Вранці 7 червня 2025 року Повітряні сили Збройних сил України успішно провели операцію на Курському напрямку, під час якої було збито російського винищувача Су-35.



«Сьогодні вранці, 7 червня 2025 року, в результаті успішної операції Повітряних сил на Курському напрямку збито російського винищувача Су-35», — йдеться в офіційній заяві.

Винищувач був знищений у небі над Курською областю Російської Федерації. Операцію визнано успішною українським військовим командуванням.

Інформації про тип застосованого озброєння, обставини збиття та долю пілота поки що немає. Підтверджено лише факт ліквідації літака, який вважається одним із найтехнологічніших у складі ВКС РФ.

Су-35 - це багатоцільовий винищувач покоління 4++, що відрізняється високою маневреністю, сучасними системами виявлення та можливістю застосовувати широкий спектр озброєнь як проти повітряних, так і наземних цілей. Втрата такого літака — серйозний удар по російській авіації з огляду на його високу вартість (близько $98—104 млн) та обмежену кількість на озброєнні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч проти 6 червня Сили оборони України атакували ключові військові об'єкти РФ, включаючи аеродроми, на яких базується російська авіація, задіяна в ударах по українській території.