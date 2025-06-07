Зеленський: російські водії не знали про свою роль в операції «Павутина»

Україна завдала удару по аеродромах РФ з фур, чиї водії були не в курсі операції.



Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News заявив, що російські водії вантажівок, які перевозили платформи для масштабної атаки безпілотників на російські військові аеродроми, не підозрювали, у чому беруть участь.

За його словами, вони стали частиною операції «Павутина» ненавмисно. Водії не знали, що контейнери, що ними перевозяться, і пересувні будиночки були обладнані дронами, які мали атакувати військові об'єкти на території Росії, заявив Зеленський.



«Вони нічого не знали, — сказав президент України в ексклюзивному інтерв'ю Марті Раддац. — Вони просто виконали свою роботу», — додав він.



В рамках атаки використовувалися безпілотники, приховані усередині «мобільних будинків» із розсувними дахами. Після доставки на позиції дахи дистанційно відкривалися і безпілотники вилітали для завдання ударів, пише видання.



Зеленський зазначив, що під час атаки на стратегічну російську авіацію Україна використовувала зброю та обладнання лише власного виробництва.



«Я дуже хотів використати тільки те, що ми виробляємо, і щоб поділ був дуже чітким», — наголосив він.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко повідомив , що під час спецоперації «Павутина» було знищено щонайменше 13 літаків армії РФ та понад 40 пошкоджено.