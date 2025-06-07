На Донеччині тривають обстріли: четверо загиблих, один поранений

Триває обстріл Донецької області на тлі запеклих боїв у цьому напрямку. Про жертви повідомляє місцева влада.



За даними голови Донецької обласної державної адміністрації та начальника обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, «троє людей загинули і одна поранена внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини».



У Яблунівці Іллінівської громади російські війська вбили двох людей і пошкодили два житлові будинки. Ще одна загибла — у Костянтинівці.



Одна людина зазнала поранень у Покровську — там FPV-дроном пошкоджено господарську споруду.

Крім того, вдалося встановити особу загиблої мешканки Рубців Лиманської громади, вбитої напередодні, повідомив Філашкін.

ФОТО: Результати обстрілу. Джерело: t.me/VadymFilashkin

Нагадаємо, минулої доби війська РФ завдали вогонь по 22-х населених пунктах Донецької області. Внаслідок атак є загиблі та поранені.