Передавши список із 640 військовополонених для обміну, Росія звинуватила Україну у зриві домовленостей

Росія передала Україні список із 640 поранених військовополонених з тим, щоб розпочати обмін. Про це повідомив ТГ-канал «Оперативний ЗСУ» з посиланням на росЗМІ.



З повідомлення випливає, що російська сторона передала Україні список, що включає 640 військовополонених — серед них поранені, тяжкохворі та молоді військовослужбовці.

Також «Оперативний ЗСУ» зазначив, що «РФ в особі Мединського звинуватила Україну в нібито затягуванні процесу обміну» військовополоненими.



Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що Координаційний штаб готовий до проведення репатріаційних заходів, так і обмінів військовополоненими, зокрема до обміну «всіх на всіх».

Нагадаємо, у травні 2025 року Росія та Україна провели масштабний обмін полоненими за формулою «1000 на 1000», у рамках якого було повернуто як військовослужбовців, так і цивільних осіб.



Повідомлялося, що з російського полону повернулися 11 мешканців Луганщини, також відомо про військового з Донеччини.