До Сум — 20 км: очікуються удари FPV-дронами

На Сумщині спостерігається нова фаза наступу – ворог закріплюється у захоплених населених пунктах. Це підтверджують аналітики DeepState та Генеральний штаб ЗСУ.



Кондратівка та Олексіївка віднесені до «червоної зони». Противник повністю зайняв ці території, зосереджує там піхотні підрозділи та продовжує спроби просуватися вглиб.

ФОТО: DeepState

Далі на його шляху знаходиться селище Хотин, яке противник обрав як наступну мету для окупації та закріплення.



У цьому районі російським військам вдалося наблизитися до міста Суми на відстань близько 20 кілометрів, тому надалі можливі удари по місту із застосуванням FPV-дронів.



Складна обстановка спостерігається на ділянці «Новомиколаївка—Варачино—Яблунівка—Юнаківка».



У районі Локні противник намагається просуватися на схід від села і заходити в ліси у напрямку до Садків.

Генштаб ЗСУ також повідомляє, що прикордонні населені пункти Сумської області продовжують страждати від цинічних обстрілів, що здійснюються з території Російської Федерації.



Під ворожим вогнем опинилися Марчихіна Буда, Покровка, Проходи, Тур'я, Мар'їно, Середина-Буда, Клюси, Велика Писарівка, Тимофіївка та Покровське. Крім того, по району населеного пункту Осоївка було завдано авіаудару.



Основним ресурсом противника залишається чисельна перевага піхоти, уточнюють у DeepState.



При цьому наголошується, що як на Сумщині, так і на багатьох інших напрямках ворог майже не використовує важкої техніки. Основний акцент робиться на піхотні підрозділи (у тому числі на мотоциклах) та дрони, націлені на логістику та позиції.

Нагадаємо, в ніч на 7 червня війська РФ окупували населені пункти Кондратівка та Олексіївка в Сумській області, а також просунулися в районі Біловодів, Локні та Садків.



