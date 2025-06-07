У Нижегородській області спалахнув НПЗ — ЗМІ повідомляють про удар дрону

Сьогодні, 7 червня, у російському місті Кстово (Нижегородська область) сталася пожежа на території НПЗ «Лукойл». В українських та російських Telegram-каналах повідомляється, що об'єкт атакували безпілотники.



Telegram-канал «Реальна війна» пише: «Потужно горить НПЗ "Лукойл" у російському Кстово, що в Нижегородській області». Уточнюється, що відстань від місця поразки до України становить 800 км.



З посиланням на росЗМІ повідомляється , що росіяни підтверджують атаку дронів, проте факт потрапляння в нафтопереробний завод приховують. Обмежуються лише заявами про постраждалий бітумний завод.



Це не перша атака на великий нафтозавод.

Нагадаємо, в ніч на 29 січня РФ зазнала масованої атаки безпілотників. Були атаковані об'єкти у кількох регіонах країни.



У тому числі через дронову атаку спалахнув великий нафтопереробний завод у Кстові Нижегородської області.