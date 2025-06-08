Росіяни вдарили по Краматорську, постраждала одна людина

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: телеграм-канал

У неділю вранці, 8 червня, Краматорськ потрапив під російський удар. Росіяни тричі атакували місто. Є постраждалий. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



«Краматорськ о 03:55 отримав три ворожі удари — цивільна інфраструктура, промислова зона та околиці приватного сектору», — йдеться у повідомленні.



За попередньою інформацією, поранення отримала одна людина.



Аварійні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень.



Раніше ми писали, що окупанти минулої доби, 7 червня, вбили 4 мешканців. Крім того, є постраждалі внаслідок атак армії РФ.