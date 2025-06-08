РФ атакувала Україну дронами та ракетами: ППО збила 40 цілей

ППО збила 40 БПЛА. Фото: Повітряні сили

Окупаційні війська в ніч на 8 червня запустили по Україні дрони та ракети різних типів. Протиповітряна оборона збила 40 безпілотників. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 8 червня (з 21:00 7 червня) противник атакував 49-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, а також протикорабельною ракетою Онікс (пуск із Криму), двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69», — йдеться у повідомленні.



Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 40 БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні, півночі та у центрі країни.



Крім того, 22 — збито вогневими засобами ураження, 18 цілей — локально втрачені/пригнічені РЕБ.



Раніше ми писали, що 8 червня Краматорськ потрапив під російський удар. Росіяни тричі атакували місто. Є постраждалий.