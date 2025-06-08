Армія РФ понад 50 разів обстріляла Донеччину за добу: Філашкін показав наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські військові за минулу добу, 7 червня, атакували низку населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок ударів є пошкодження та постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Росіяни 53 рази обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони:





Покровський район. У Покровську поранено 2 людей, пошкоджено господарчу споруду. У Рівному Мирноградської ТГ поранено людину. У Новоторецькому Шахівської ТГ поранено 2 людей, пошкоджено будинок і авто. У Шевченку Добропільської ТГ пошкоджено господарчу споруду.





Краматорський район. У Лимані зруйновано будинок. У Краматорську поранено людину, пошкоджено промзону. У Степанівці Новодонецької ТГ пошкоджені 5 складів. В Очеретиному Олександрівської ТГ пошкоджено агропідприємство; у Високопіллі — склад; у Новостепанівці — будинок, постраждали 2 людини. У Софіївці Дружківської ТГ пошкоджено будинок. У Костянтинівці загинула 1 людина, пошкоджено багатоповерхівку, 16 приватних будинків і ЛЕП; в Іванопіллі пошкоджено 10 будинків. У Яблунівці Іллінівської ТГ загинули 2 людини, пошкоджено 2 будинки.



Бахмутський район. У Сіверську загинула людина, пошкоджено 4 будинки.



Раніше ми писали, що 8 червня Краматорськ потрапив під російський удар. Росіяни тричі атакували місто.