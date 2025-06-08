Окупанти двічі обстріляли Покровськ: поранено двох цивільних

Минулої доби, 7 червня, в результаті російських атак отримали поранення двоє цивільних Покровська. Про це повідомили в пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.
Як зазначається, о 05:15 у східній частині Покровська відбулося попадання FPV-дрону. Постраждав чоловік 1990 року народження.
Крім того, росіяни о 14:30 повторно атакували місто. Снаряд влучив біля житлового будинку в західній частині міста.
«Внаслідок обстрілу мінно-вибухову травму та осколкове поранення правого плеча з крововтратою отримав цивільний чоловік 1965 року народження», — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що вранці, 8 червня, російські військові вдарили по Краматорську.
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