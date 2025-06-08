У захопленому Мелітополі горить машинобудівний завод «Гідромаш»

У Мелітополі пожежа. Фото: скриншот

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області 8 червня стоїть стовп чорного диму. Зазначається, що у місті спалахнула пожежа. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та голова комісії Громадської палати Росії з питань суверенітету Володимир Рогов.



Як відомо, горить машинобудівний завод «Гідромаш», який окупанти перетворили на військову базу.



Причин пожежі не уточнюються.



Раніше ми писали, що 7 червня у російському місті Кстово (Нижегородська область) сталася пожежа на території НПЗ «Лукойл». В українських та російських Telegram-каналах повідомляється, що об'єкт атакували безпілотники.