Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Пошкоджені житлові будинки: росіяни вдарили по Костянтинівці з артилерії та за допомогою ФАБ

08 червня 2025, 11:59

Пошкоджені житлові будинки: росіяни вдарили по Костянтинівці з артилерії та за допомогою ФАБ

Костянтинівку Донецької області вранці, 8 червня, двічі обстріляли російські загарбники. Внаслідок ударів є пошкодження. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

«О 03:20 відбувся ворожий авіаудар ФАБ-250 по місту Костянтинівці. Постраждалих відсутні. Пошкоджено 7 фасадів приватних будинків», — зазначив він.

За словами Горбунов, за годину росіяни атакували місто зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу постраждалі відсутні. Пошкоджено фасад багатоквартирного будинку, 2 фасади приватних будинків.

Раніше ми писали, що за 7 червня в результаті російських атак дістали поранення двоє громадянських жителів Покровська.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область Костянтинівка
Події
Війна
Люди
Сергій Горбунов

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
15:58
Війська РФ захопили село на Сумщині — DeepState
11:10
У захопленому Мелітополі горить машинобудівний завод «Гідромаш»
16:03
В окупованому Луганську евакуювали дитсадки та ТЦ через неправдиві повідомлення про мінування
12:59
Окупанти на Донеччині хочуть перевіряти чиновників на поліграфі
09:13
На окупованій Луганщині ув’язнили трьох підлітків — їх звинувачують у підготовці терактів у школі
17:57
РФ відкрила військовий центр у корпусі СНУ ім. Даля в Луганську
17:11
Жителів окупованої Луганщини, які мешкають в аварійних будинках, хочуть розселити за п'ять років
14:54
Три літаки-розвідники спостерігали за атакою на Кримський міст
12:45
Паніка на Кінбурнській косі: солдати РФ стріляють один в одного
11:44
На окупованій Луганщині «мобільні оператори» погрожують відключити номери жителям: в ОВА пояснили, з чим це пов'язано
17:05
Окупанти заявили, що затримали в Криму агента спецслужб України, який нібито виготовив бомбу
15:13
У РФ повідомляють про повторну атаку на Кримський міст
14:53
РФ посилила охорону аеродромів у Криму після атак дронів
13:36
Окупанти повідомили про обстріл Сватового: пошкоджено будівлю
16:16
«АТЕШ» вивів з ладу залізничну автоматику окупантів під Маріуполем
11:59
Під окупованим Мелітополем ГУР підірвало військовий потяг росіян
10:18
Партизани вивели з ладу важливу залізничну ділянку окупантів на Донеччині
22:00
Головне за день: Сумська область під вогнем - ферми знищені, евакуація розширена
15:55
Мешканці Луганська заявили про поломку атракціону в парку, але «прокуратура ЛНР» не знайшла порушень
14:10
Примусова праця для незгодних: в Донецьку окупанти виправляють проукраїнських підлітків
усі новини
16:37
Група росіян не має логістики: у DeepState розповіли про ситуацію в Кіндрашівці
15:58
Війська РФ захопили село на Сумщині — DeepState
15:28
У російському Енгельсі третій день горить нафтобаза
14:41
Ситуація на Торецькому напрямку: окупанти намагаються просуватися у бік Яблунівки
13:30
ЗСУ знищили російський «Бук-М3» з боєкомплектом
12:30
Внаслідок обстрілу загинула одна людина в селі Костянтинівської громади
11:59
Пошкоджені житлові будинки: росіяни вдарили по Костянтинівці з артилерії та за допомогою ФАБ
11:10
У захопленому Мелітополі горить машинобудівний завод «Гідромаш»
10:55
Окупанти двічі обстріляли Покровськ: поранено двох цивільних
10:44
З'явилися подробиці ранкового удару по Краматорську
10:03
Армія РФ понад 50 разів обстріляла Донеччину за добу: Філашкін показав наслідки
09:44
РФ атакувала Україну дронами та ракетами: ППО збила 40 цілей
09:18
Росіяни вдарили по Краматорську, постраждала одна людина
09:02
Четверо загинули та дев'ять постраждали через атаки російських військ за добу
17:49
У Нижегородській області спалахнув НПЗ — ЗМІ повідомляють про удар дрону
16:57
До Сум — 20 км: очікуються удари FPV-дронами
15:12
Передавши список із 640 військовополонених для обміну, Росія звинуватила Україну у зриві домовленостей
14:18
На Донеччині тривають обстріли: четверо загиблих, один поранений
13:38
Зеленський: російські водії не знали про свою роль в операції «Павутина»
12:41
Українські сили збили російський Су-35 у небі над Курською областю
усі новини
ВІДЕО
В Енгельсі третій день потужно горить нафтобаза. Фото: ТГ-канал Айстра У російському Енгельсі третій день горить нафтобаза
08 червня, 15:28
Українські захисники вдарили по російській системі ППО Бук-М3. Фото: скриншот ЗСУ знищили російський «Бук-М3» з боєкомплектом
08 червня, 13:30
У Мелітополі пожежа. Фото: скриншот У захопленому Мелітополі горить машинобудівний завод «Гідромаш»
08 червня, 11:10
Росіяни атакували Покровськ. Відео: Микола Ташлицький Окупанти двічі обстріляли Покровськ: поранено двох цивільних
08 червня, 10:55
Росіяни атакували Україну. Фото: ДСНС Масований удар по Україні: постраждали 80 людей, загинули рятувальники
06 червня, 20:51
Наслідки удару по аеропорту «Брянськ». Фото: ASTRA Безпілотники вночі атакували аеропорт «Брянськ»: знищений бойовий гелікоптер Мі-8, пошкоджений – Мі-35
06 червня, 15:15

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір