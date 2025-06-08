Пошкоджені житлові будинки: росіяни вдарили по Костянтинівці з артилерії та за допомогою ФАБ

Костянтинівку Донецької області вранці, 8 червня, двічі обстріляли російські загарбники. Внаслідок ударів є пошкодження. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«О 03:20 відбувся ворожий авіаудар ФАБ-250 по місту Костянтинівці. Постраждалих відсутні. Пошкоджено 7 фасадів приватних будинків», — зазначив він.



За словами Горбунов, за годину росіяни атакували місто зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу постраждалі відсутні. Пошкоджено фасад багатоквартирного будинку, 2 фасади приватних будинків.



Раніше ми писали, що за 7 червня в результаті російських атак дістали поранення двоє громадянських жителів Покровська.