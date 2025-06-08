Внаслідок обстрілу загинула одна людина в селі Костянтинівської громади

У неділю вранці, 8 червня, російська армія обстріляла село Стінки у Костянтинівській громаді Донецької області. Загинув один цивільний. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За його словами, удар стався о 10:30 зі ствольної артилерії по Новодмитрівському старостинському округу.



«Внаслідок обстрілу загинула громадянська людина, отримавши тілесні ушкодження, несумісні з життям, безпосередньо за місцем проживання», — зазначив він.



Начальник адміністрації уточнив, що також пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури — фасад приватного будинку.



Раніше ми писали, що Костянтинівку Донецької області рано-вранці, 8 червня, двічі обстріляли російські загарбники. Внаслідок ударів є пошкодження.