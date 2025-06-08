ЗСУ знищили російський «Бук-М3» з боєкомплектом

Українські захисники вдарили по російській системі ППО Бук-М3. Фото: скриншот

Українські військовослужбовці знищили російську систему протиповітряної оборони «Бук-М3» разом із боєкомплектом. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Як зазначається, роботу провели оператори зі складу Сил безпілотних систем ЗСУ.



«Операція стала взірцем злагодженої роботи підрозділів. Після виявлення ціль знерухомили, деякий час «підсвічували» і добили, викликавши детонацію боєкомплекту та повне знищення установки», — йдеться у повідомленні.



Довідка



ЗРК «Бук-М3» — сучасна російська система ППО, здатна перехоплювати повітряні цілі на відстані до 70 км. Знищення таких установок завдає противнику мільйонних збитків та відкриває повітряний простір для подальших операцій Сил оборони України.



Раніше ми писали, що Сили оборони України провели успішну операцію — знищено багатоцільову Су-35 над Курськом.