Ситуація на Торецькому напрямку: окупанти намагаються просуватися у бік Яблунівки

Російські окупанти намагаються атакувати на Торецькому напрямку, їм вдається здійснювати просування. Про це повідомив представник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець в ефірі телемарафону.
За його словами, середньодобова кількість штурмових дій за тиждень приблизно 15-16.
«На сьогодні він намагається розвивати свій успіх у напрямку Яблунівки з метою подальших рухів у напрямку населеного пункту Костянтинівка», — зазначив він.
Запорожець заявив, що Торецький напрямок зараз найскладніший, тому що росіяни основні зусилля зосереджують саме на ньому, використовуючи будь-які методи вогневого впливу, FPV-дронів, дронів на оптоволокні. Також проводить штурмові дії із застосуванням мототехніки.
Спікер пояснив, чому загарбники найбільше тиснуть саме на Торецькому напрямку.
«Там вдається здійснювати просування, бо ворог має можливість застосовувати тактичну авіацію, руйнуючи будь-яку забудову, саме цивільну, будь-які укриття для позицій Сил оборони», — резюмував він.
Раніше ми писали, що росіяни посилюють позиції у Маріуполі, військова техніка рухається до Розівки Запорізької області
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