Ситуація на Торецькому напрямку: окупанти намагаються просуватися у бік Яблунівки

Російські окупанти намагаються атакувати на Торецькому напрямку, їм вдається здійснювати просування. Про це повідомив представник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець в ефірі телемарафону.





За його словами, середньодобова кількість штурмових дій за тиждень приблизно 15-16.





«На сьогодні він намагається розвивати свій успіх у напрямку Яблунівки з метою подальших рухів у напрямку населеного пункту Костянтинівка», — зазначив він.





Запорожець заявив, що Торецький напрямок зараз найскладніший, тому що росіяни основні зусилля зосереджують саме на ньому, використовуючи будь-які методи вогневого впливу, FPV-дронів, дронів на оптоволокні. Також проводить штурмові дії із застосуванням мототехніки.





Спікер пояснив, чому загарбники найбільше тиснуть саме на Торецькому напрямку.



