Війська РФ захопили село на Сумщині — DeepState

Російські окупанти окупували село Локня на Сумщині. Про це повідомляє військовий ресурс DeepState.
«Карта оновлена. Ворог окупував Локню (село в Юнаківській сільській громаді Сумського району Сумської області)», — йдеться у повідомленні.
Крім того, росіяни просунулися у Кіндрашівці (село в Куп'янському районі Харківської області) та Яблунівці (село Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області).
Раніше ми писали, що російські війська в ніч на 7 червня зайняли населені пункти Кондратівка та Олексіївка в Сумській області, а також просунулися в районі Біловодів, Локні та Садків.
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