Війська РФ захопили село на Сумщині — DeepState

Окупували село на Сумщині. Фото: DeepState

Російські окупанти окупували село Локня на Сумщині. Про це повідомляє військовий ресурс DeepState.



«Карта оновлена. Ворог окупував Локню (село в Юнаківській сільській громаді Сумського району Сумської області)», — йдеться у повідомленні.



Крім того, росіяни просунулися у Кіндрашівці (село в Куп'янському районі Харківської області) та Яблунівці (село Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області).





Раніше ми писали, що російські війська в ніч на 7 червня зайняли населені пункти Кондратівка та Олексіївка в Сумській області, а також просунулися в районі Біловодів, Локні та Садків.